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Resmi Gazete'de yayınlandı: Ekilmeyen araziye hibe verilecek

Boş bırakılan atıl arazilere hibe müjdesi geldi. Hububat, baklagil ve yağlı tohum ekilmesi halinde Bakanlık geri ödemesiz destek verecek.

Güncel 08.03.2022, 06:58
Resmi Gazete'de yayınlandı: Ekilmeyen araziye hibe verilecek

Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimi yapanlara hibe desteği verilecek.

Karar ile boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerin ekilmesi hedefleniyor.

Hibe projesi 2022 yılı için uygulanacak. Projenin toplam bütçesinin yüzde 75'i bu program için kullanılacak.

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