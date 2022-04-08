Resmi Gazete'de yayınlandı: Bakanlıklarda yeni atamalar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda, bakan yardımcılarına yeni atamalar yapıldı. 4 bakan yardımcısı da değişti.

Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin bakan yardımcılığı görevinden alındı. Yerlerine, Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider yeni Tarım Ve Orman Bakan Yardımcıları olarak atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na da yeni atama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda da yeni bir atama yapıldı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.