Reuters kafaları karıştırdı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu ihmal nedeniyle görevden alındığını duyuran Reuters, iddiasını geri çekerek attığı tweeti sildi.

Reuters haber ajansı tarafından Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu ihmalden inceleme altına alınacağı ve görevinden alındığı iddia edilmişti.

Arap basınında da yer alan iddiaya göre, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed El- Uteybi'nin, Cema Kaşıkçı'nın kaybolmasındaki ihmali ve görevini kötüye kullanması nedeniyle Kral Selman tarafından görevden alındığı öne sürülmüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştükten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Konsolosluk konutunda henüz arama olmadı. Bugün buraya da girilmesini ümit ediyoruz" dedi.

Suudi Başkonsolosun dün ülkesine dönmesini değerlendiren Çavuşoğlu, "Başkonsolos kendi ülkesine gitti, ne zaman döneceğine ilişkin bilgimiz yok. Bazı yaklaşımları tabii ki tepki gördü. Dolapları açıp saygısızca bakın burada yok gibi söylemleri tüm dünyada tepkiye neden oldu" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 16:22