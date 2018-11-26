Reyhanlı saldırısının planlayıcısı için müebbet istendi

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Reyhanlı saldırısının planlayıcısı için müebbet istendi

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik için 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 10:26
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