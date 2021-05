Risale-i Nur aşığı Mustafa Kılıç Hoca Hakk'ın rahmetine kavuştu

Testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alınan Kılıç, 28 Nisan 2021 tarihinde tedbir amacıyla hastanenin yoğun bakım ünitesine alındı.

3 Mayıs 2021 tarihinde durumu giderek ağırlaşan Mustafa Hoca, entübe edildi.

Mustafa Hoca, bugün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde vefat etti.

Mustafa Hoca'nın vefatı ile ilgili açıklama yapan Haliliye Kültür ve İlim Vakfı, Kılıç'ın cenaze programının belli olunca kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

"Mustafa Kılıç Hoca'nın vefatı kentte üzüntü ile karşılandı"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mustafa Kılıç'ın vefatı ile ilgili yayımladığı mesajda, "Şanlıurfa’mızın manevi değerlerinden, Haliliye Vakfı Kurucusu ve Damat Süleyman Paşa Camii eski İmamı Mustafa Kılıç hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." dedi

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Dr. Halil Özcan, Kılıç Hoca'nın vefatı ile ilgili yayımladığı mesajda," Şanlıurfa’mızın manevi dinamiklerinden hayatını Kur’an’a ve iman hakikatlerini neşretmeye ömrünü vakfetmiş olan Mustafa Kılıç Hoca'mıza Yüce Allah’tan rahmet; sevenlerine ve Urfalı hemşehrilerime sabır ve başsağlığı diliyorum. Hocamızın ruhu şâd, mekânı cennet, makamı âli olsun." İfadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kılıç Hoca'nın vefatı ile ilgili yayımladığı mesajda, "Haliliye Kültür ve İlim Vakfı Onursal Başkanı Mustafa Kılıç Ağabeyin vefatını üzülerek öğrendim. Rabbim makamını âli, mekânını cennet eylesin inşallah." dedi.

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurahman Kırıkçı tarafından yayımlanan mesajda, "Hayatını Kur'an ve imana vakfetmiş olan Mustafa Kılıç Hoca, rahmeti rahmana kavuşmuştur. Allah Rahmet etsin. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Hayatını iman ve Kur'an hizmetlerine vakfeden Mustafa Kılıç Hoca, 1939 yılında Şanlıurfa'da bağlı bir köyde dünyaya geldi. Küçük yaşta zikir ehli insanların yanına giderek, onların topluluklarına katıldı. Kuvvetli hafızası sayesinde birçok şiir, mersiye ezberledi. 1956 yılında ailece Şanlıurfa’ya taşındı. Bir yıl Halil İbrahim Dergâhı yakınlarında oturdu ve Dergâhtaki zikir günlerine katıldı. İlkokul diploması alarak imamlık sınavlarını kazandı. Yıllarca Damat Süleyman Paşa Camii'nde imamlık yaptı.

Mustafa Hoca, 1958 yılında Risale-i Nurlarla tanıştı. 1959 yılında askere giden Mustafa Hoca, askerdeyken Üstad Said Nursi Urfa'ya geldi. Askerdeyken 1960 yılında Said Nursi Urfa'da vefat etti. Bu sebeple Said Nursi'yi göremedi.

1992 yılında Haliliye İlim ve Kültür Vakfı'nı kurdu. Burada Risale-i Nur sohbetleri yaparak insanların iman hakikatleri ile tanışmasına vesile oldu.

Vefat edinceye kadar iman ve Kur'an hizmetlerini sürdürdü.

