Riskli ilan edilen Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesi iş birliğiyle Elmalıkent Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm İletişim Ofisi açıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, açılış töreninde, kentsel dönüşüm ya da hizmet odaklı konularda AK Parti'nin 20 senedir yaptığı hizmetlerle vatandaşın bütün problemlerinin birer birer çözüldüğünü söyledi.

Kentsel dönüşümün kolay bir iş olmadığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Neticede bir problem var ve o problemi beraber çözmemiz lazım. Hükümetimiz, belediyelerimiz ve vatandaşımız el ele verecek, bu sorunun üstesinden geleceğiz. Vatandaşımız 40-50 senedir, buralarda dişinden tırnağından artırarak bu mülkleri yapmışlar. Arsaları kendilerinin olmamasına rağmen birilerinden arsa satın almışlar, aldatılmışlar ve tapu alamamışlar, sonra da bu mülkleri yapmışlar. Türkiye'nin diğer bölgelerinde olduğu gibi her gelen siyasetçi biz sorunu çözeceğiz demiş. Bugüne kadar çok çözülen bir mülkiyet hakkı olmamış. 2B de bunlardan biri. 8 milyon 87 bin metrekare olan, 135 bin kişinin iskan edildiği bu yerde de, mülkiyet hakları yani 2B'ler çözülerek tapuları verilmiş.

Mülkiyet haklarını tesis etmeye, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla AK Parti hizmet etmeye devam ediyor. Buralarda bazı insanlar tarafından yanlış algılamalar yapılıyor. Maksadı nedir? Siyasi mi yoksa menfaat midir? Onu bilemiyorum ama zaman zaman yapıyorlar. 'Sizin elinizden tapularınız alınacak.' gibi konuşmalar yapılıyor. Tapusu kendi üzerinde olan bir devlet, tapusunu vatandaşa veren devlet, tekrar neden alsın ki? Böyle bir mantık olabilir mi? Lütfen yanlış ifadelere aldırış etmeyin bunları dinlemeyin. Bizler yapmak için geldik, birileri bozmak ve sizlerin kafanızı karıştırmak için geldi."

Yıldırım, en iyi bildiği konulardan birinin imar, planlama ve şehircilik olduğunu vurgulayarak, "Herkes eşit miktarda kendi hissesi ve metrekaresi oranında eşit olarak imar haklarından istifade edecektir." diye konuştu.

Kentsel Dönüşüm İletişim Ofisi ile ilgili bilgi veren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu kentsel dönüşüm ofisini hep beraber inşallah bugün açacağız, vatandaş kendi arazisinde neler olabileceğiyle ilgili gelip buradan bilgi sahibi olacak. Elindeki bilgi notlarıyla ne kadar metrekare daire yapılacak, ne kadar inşaat yapılacak konusunda bilgi sahibi olabilecek. Cumhurbaşkanımıza ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Bu işin siyaseti olmaz, kimseye buradan ekmek çıkmaz. Birisine ekmek çıkarsa buradan hizmet ettiğimiz için bize çıkar, AK Parti'ye çıkar. Vatandaş da artık konuşmalardan bıktı, eylem istiyor, icraat istiyor. İşte icraat, hayırlı, uğurlu olsun."

Yapılan konuşmaların ardından protokolün katılımı ile kurdele kesilerek Kentsel Dönüşüm İletişim Ofisi hizmete açıldı.

Açılışa Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Elmalıkent Mahallesi'nde kentsel dönüşüm

Ümraniye ilçesindeki Elmalıkent Mahallesi'nde 3 Kasım 2020'de ilan edilen riskli 62 bin 503 metrekare alan bulunuyor. Yine aynı plan dahilinde bulunan Dumlupınar, Elmalıkent, Hekimbaşı, İnkılap, Kazım Karabekir ve Topağacı mahallelerini kapsayan alanın büyüklüğü ise 8 milyon 82 bin 590 metrekare. Sonuç olarak ilgili karar ile ilan edilen riskli alan Elmalıkent Mahallesi'nin yüzde 5'lik kısmını ve tüm plan alanının da yüzde 0,8’lik kısmını kapsıyor.

Riskli alan ilan edilen bölgelerde amaç mülk sahiplerinin 6306 sayılı kanun kapsamındaki desteklerden faydalanması ve çoğunluk mülk sahiplerinin alacağı kararların daha hızlı hayata geçirilerek halkın en kısa sürede güvenli, değerli ve mühendislik çalışmaları eksiksiz binalara kavuşmasını sağlamak. Bu riskli alan ilanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesinin tüm plan alanına örnek olacak bir proje geliştirerek alanın tamamındaki mülk sahiplerinin yapacağı kentsel dönüşüm projeleri için destek ve öncü olmayı hedefliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Kentsel Dönüşüm Ofisi tüm Ümraniye halkının kentsel dönüşümle ilgili sorularına cevap vermek, kentsel dönüşüm ile ilgili doğru bilgiye en kısa sürede ulaşmalarını temin etmek amacıyla açıldı.

Kaynak: AA