Rize Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Rahmi Metin kazandı

Rahmi Metin'in özgeçmişi-

26 Kasım 1969 tarihinde Rize Merkez ilçede doğdu. İlk ve orta öğretimini Rize'de tamamladı. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. 2012 – 2014 yılları arasında Erciyes Üniversitesinde Siyaset Felsefesi alanında Yüksek Lisans tezini yaptı.

1993-2004 yılları arasında Rize'de özel bir dershanede Felsefe Grubu Öğretmenliği yaptı ve 2004 yılında mahalli seçimlerde Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi seçildi. 2009 yılına kadar Meclis Başkanlığı görevini yürüttü. 2009 mahalli seçimleriyle yeniden İl Genel Üyesi ve Meclis Başkanı seçilen Metin, bu görevini 2011 yılına kadar sürdürdü.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Derneği kurucu başkanlığını yürüten Metin, Geliştirme Vakfı Kurucu üyesidir.

Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Kalkandere

Rize'nin Kalkandere ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Kenan Yıldırım kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Kenan Yıldırım 2 bin 235, Saadet Partisi adayı Mehmet Özdemir bin 19, MHP adayı Abdullah Çakmak 119 oy aldı.

-Yıldırım'ın özgeçmişi-

Kenan Yıldırım, 1959 yılında Kalkandere doğumludur. İlk ve orta eğitimini Rize'de, lise eğitimini ise İstanbul'da tamamladı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Uzun yıllar siyasetin içinde bulunmuş olup bu süreç içerisinde siyasi parti yöneticiliği, belediye meclis üyeliği ve başkan vekilliği yapmıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Yıldırım, 30.Mart 2014 yerel seçimlerde Saadet Partisi'nden Kalkandere Belediye Başkanı seçildi.

AK Parti'ye katılan Yıldırım, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Resmi olmayan sonuçlara göre Rize'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Çamlıhemşin - Osman Haşimoğlu - AK Parti

Güneysu - Rıfat Özer - AK Parti

Hemşin - Halim Kazim Bekar - AK Parti

İkizdere - Hakan Karagöz - MHP

İyidere - Saffet Mete - AK Parti

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hakan Karagöz 742, AK Parti adayı Ali Fuat Yıldırım 716, İYİ Parti adayı Panbuli Tüfenk 5 oy aldı.

Karagöz'ün öz geçmişi

Hakan Karagöz, 1966 yılında Rize'de doğdu. Ailesi ile İstanbul'a yerleşen Karagöz, eğitimini burada tamamladı. Uzun yıllar tekstil işi ile uğraşan Karagöz, 7 yıl otomobil sporu yaparak milli sporcu olarak yarıştı.

Sivil toplum örgütlerinde görev alan Karagöz, evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.

Çamlıhemşin AK Parti'de

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Osman Haşimoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Osman Haşimoğlu 712 oy aldı.

Haşimoğlu'nun özgeçmişi

1957 yılında Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Köprübaşı köyünde dünyaya gelen Osman Haşimoğlu, ilk ve orta öğrenimini Çamlıhemşin'de tamamladıktan sonra uzun bir süre aile işletmelerinde turizmle ilgilendi. Çamlıhemşin ve Ayder turizminin gelişmesine katkı sağladı.

2001 yılında Çamlıhemşin AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı göreviyle siyasete giren Haşimoğlu, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Çamlıhemşin Belediye Başkanlığına seçildi.

Haşimoğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Hemşin AK Parti'de

Rize'nin Hemşin ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Halim Kazim Bekar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Halim Kazim Bekar 764, CHP adayı Şakir Bozak 330, MHP adayı Muhammet Sağlam 40 oy aldı.

Bekar'ın özgeçmişi

Halim Kazım Bekar, 1971 yılında Hemşin'de doğdu.

Tahsil hayatını Hemşin'de tamamladıktan sonra 1988 yılında ticarete atıldı. 22 yıllık ticaret hayatının ardından 2001 yılında AK Parti'nin kurulmasıyla kurucu İlçe Başkan Yardımcısı olarak siyasete adım attı. 6 yıl İlçe başkanlığı yaptıktan sonra, 2009 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçildi. 10 yıldır bu görevi yürüten Bekar, yeniden aday gösterildi.

Bekar, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Pazar

Rize'nin Pazar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Basa kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Basa 4 bin 116, CHP adayı Kazım Balta 3 bin 166, MHP adayı Gülşah Bilaloğlu bin 327 oy aldı.

-Basa'nın özgeçmişi-

Ahmet Basa, 28.02.1965 tarihinde Rize'de doğdu. İlkokulu Pazar İlçesinde, lise eğitimini Ankara Deneme Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamladı.

AK Parti ile siyasi hayata atılan Basa, bekar.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 20:59