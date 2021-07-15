Rize'de kayıp kişilerden birinin cansız bedeni bulundu

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanlar nedeniyle kayıp ihbarı yapılan 4 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, kentte öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu sel ve heyelanların yaşandığı Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde bir, merkeze bağlı Muradiye beldesinde ise 3 kişiden haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

AFAD, itfaiye, JAK, İDAK ve jandarma ekiplerinin, iş makinelerinin desteğinde yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucu Orta Mahalle'de yıkılan binanın enkazından bir kadının cesedi çıkarıldı.

Ekipler, diğer kayıp kişileri arama çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, merkeze bağlı Karayemiş köyü ile Çayeli ilçesinde birer kişi sel ve heyelanlar, 2 kişi de araçlarının sel sularına kapılıp dereye yuvarlanması sonucu yaralandı.

Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, Rize'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

AFAD: 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'deki sel ve heyelanların ardından yürütülen çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Rize'de, 13.07.2021 tarihinde başlayıp 14.07.2021 Çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağışlar neticesinde Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde sel ve su baskınları meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Muradiye Beldesi; Orta, Karayemiş ve Tepebaşı köylerinde bazı binalarda çökmelerin meydana geldiği, 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldığı, 2 vatandaşımızın arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi alınmıştır. AFAD, JAK, İtfaiye, Sağlık ekipleri bölgede çalışmalara devam etmektedir. Güneysu ilçesinde 1 vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi alınmış olup arama çalışmaları devam etmektedir."

Erzurum, Samsun, Ordu, Amasya, Erzincan, Sivas ve Tunceli AFAD ekiplerinin Rize'ye, ayrıca Tokat AFAD’dan da bir ekibin de tedbir amacıyla Trabzon'a sevk edildiği aktarıldı.

Çayeli Büyükköy mevkiinde aşırı yağışlar sonrası heyelan meydana geldiği ve etkilenen vatandaşların olduğu bilgisinin alındığı, bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Çayeli Madenli belde merkezi ile civar köylerde birçok noktada heyelan ve taşkınlardan dolayı ulaşımda aksamaların olduğu kaydedildi.

Güneysu ilçe merkezine yakın noktada ana yol üzerinde heyelan ve taşkın olaylarının meydana geldiği, ayrıca Kıbledağı Çamlıca Köyleri grup yolu ile Dumankaya, Yeşilköy ve Tepebaşı Köyleri grup yollarının kapalı olduğu bildirildi.

Rize ili sınırları içinde yağışların aralıklı olarak sürdüğü, TAMP kapsamında bütün çalışma gruplarının 7/24 esasına göre çalışmalara devam ettiği belirtildi.

AA