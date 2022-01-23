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Rize'den kahreden haber geldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü esnada bebeği sezaryenle alınan kadın hayatını kaybetti.

Güncel 23.01.2022, 14:09
Rize'den kahreden haber geldi

Rize'de Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede durumunun ağırlaşması üzerine bebeği sezaryenle alınan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaklaşık bir ay önce Kovid-19'a yakalanan 27 yaşındaki Neriman Kösem, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

8 aylık hamile Kösem'in durumunun ağırlaşması üzerine kız olduğu öğrenilen bebeği sezaryenle alındı.

Tedavisine devam edilen Kösem, bebeğini dünyaya getirdikten 9 gün sonra hayatını kaybetti.

3 yaşında oğlu olan Kösem'in cenazesi, merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kösem'in "İpek" adı verilen bebeği ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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#Neriman Kösem
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