Robotlar hak talep etmeye başlarsa neler olur

Ticaretin çarşı pazardan AVM’lerden internetten alışverişe dönüşeceğini herkes idrak etti.

Ancak idrak etmek ile bu bilgiye göre hareket etmenin farklı bir şey olduğunu henüz anlayan insan sayısı az.

Nedeni şu; Dijitalleşen dünyada artık veri olarak isimlendirilen bilgi herşey değil, bilgiyi yani veriyi nasıl kullanacağını bilmek başarının olmassa olmazı.

Ekonomisini, sosyal hayatını dijital teknolojiye göre yeniden uyarlayan ülkeler internete yatırıma odaklanıyor.

Bu alanda bir rekabet var.

200 ülkede 160 milyondan fazla bağlantı test edilerek hazırlanan rapora göre, dünyanın en hızlı internetinin 60,39 Mbit/sn ile Singapur’da görülmesi şaşırtıcı mı?

Hayır.

Bugün Singapur dünyanın en hızlı değişen ülkelerinden biri olduğunu bilenler için şaşırtıcı değil.

Listenin ilk sırasında yer alan Singapur’u 46 Mbit/sn hızla İsveç ikinci sırasından, 43,99 Mbit/sn ile de Danimarka üçüncü sıradan izliyor.

Bu üç ülkeyi izlemeye almak lazım.

Buna karşın listenin son sırasında yer alan ülke 0,31 Mbit/sn ile batının iç çatışmalarla sömürdüğü Yemen.

Peki Singapur’un zirveye oturduğu listede, Türkiye’nin yeri 91’inci sıra.

Türkiye’nin internet hızı 4,90 Mbit/sn.

Yani 5 GB büyüklüğünde bir HD çözünürlükteki filmin Singapur’daki indirilme süresi 11 dakika 18 saniye olurken, Türkiye’de bu süre 2 saat 19 dakika 14 saniye.

Türkiye’nin hemen arkasındaki ülke de Şili.

Aynı şartlardaki filmin orada indirilme süresi 2 saat 24 dakika 7 saniye.

Listenin son sırasında yer alan Yemen de ise bu süre 36 saat 52 dakika 20 saniye.



E-ticaretin geleceğinde neler olacak?

Gelecekte her şey daha da hızlanacak, tüm cihazlar küçük, hafif ve taşınabilir hale gelecek.

Tüm bu gelişmeler e-ticareti ve satın alma davranışlarımızı dönüştürecek.

Nasıl dönüştüreceğini Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy kurucusu Murat Erdör, satın alma davranışlarımızı değiştiren e-ticaretin geleceğiyle ilgili öngörülerini şöyle sıralıyor;

Dropshipping’e ilgi artacak: Stoksuz satış olarak da ifade edilen ve son zamanların e-ticarette yükselen trendlerinden olan Dropshipping’e ilgi daha da artacak. Stok tutmak yerine, ürünlerin tedarikçinin deposundan müşteriye ulaşmasını sağlayan Dropshipping modelini kullanarak e-ticaret yapacak kişi ve marka sayısı artış gösterecek.

Mobilde artış sürecek; Gelecekte her şey cep telefonları ve tabletlerden yapılacak. Akıllı cihazların kullanımı ve satışlarının artması ve hayatın vazgeçilmezleri arasındaki yerini almasına paralel olarak, mobil alışveriş de aynı şekilde artış gösterecek.

Mağazadan alışveriş hobiye dönüşecek; Geçmiş yıllarda insanlar ihtiyaç duydukları bir ürünü satın almak için mağazalara giderdi. Hala pek çok insan bu şekilde alışveriş yapmayı sürdürüyor. Ancak internet ve e-ticaretin yaygınlaşması bu alışveriş yöntemine alternatif durumda. Dünya her geçen gün hızlanıyor, tüketiciler her şeyi daha az zamanda ve enerjiyle almak için seçenekler arıyor. İnternetin bir tıklamayla milyonlarca seçenek sunabilmesi, önümüzdeki birkaç on yıl içinde mağazaya giderek alışveriş yapmayı, gündelik hayatın bir parçası olmaktan çok, merak uyandırıcı bir eski moda hobiye dönüştürecek.

Görsel ve ses ile arama özelliği yaygınlaşacak; Kelime ile aramanın daha da gelişmiş hali olan "görselle arama", e-ticaretin yükselen trendlerinden biri olacak. Örneğin elinizde beğendiğiniz montun bir resmi varsa, dilediğiniz bir e-ticaret sitesine girerek, resmi bu e-ticaret sitesine yükleyebileceksiniz. E-ticaret sitesi yüklediğiniz resme yakın tüm ürünleri ekranınızda size sunuyor olacak. 2020’ye doğru ise “ses” ile arama özelliği e-ticaret sitelerinde arama opsiyonu olarak karşımıza çıkacak. Sesli arama özelliğiyle istediğimiz ürünleri kolayca aratabileceğiz.

Mikro anlar önem kazanacak; E-ticarette pazarlama daha ayrıntılı hale geliyor. Anlık satın alma kararları, sorunları hemen çözmek için verilen kararlar, yeni şeyler denemek için verilen kararlar... Bunların yanı sıra her ay yeni bir gelişme, analiz, uygulama pazarlamayı ve dolayısıyla da e-ticareti dönüştürüyor. Artık alışveriş yapanlar her zamankinden daha farklı bir paradigmaya sahip. E-ticaret pazarlamacıları, içerik, promosyon teklifleri ve sosyal medyada hedefli reklamlar oluşturmanın yanı sıra gönderim bildirimleri, satın alma onayları ve durum güncellemeleri gibi anlık her ayrıntıyı da optimize edecek.

İçerik yine kral, tahttan inmeyecek; Pazarlama çalışanlarının %78'i özel içeriği pazarlamanın geleceği ve her daim parçası olarak görüyor.

Her alanda olduğu üzere doğru ve kişiselleştirilmiş içerik, e-ticaretin geleceğinde de önemli bir yere sahip olmayı sürdürecek.

E-ihracat artacak; Yurtdışında “cross border e-commerce” olarak adlandırılan E-ihracat, e-ticaret yapan firmaların farklı ülkelerde de faaliyet göstermesi, faaliyet gösterdiği farklı ülkelerdeki potansiyel tüketicilere de dokunması anlamına geliyor.

E-ihracata olan ilgi gelecek yıllarda artış gösterecek, birçok marka yurtdışına online ürün satmak için kargo, e-ticaret altyapısı, yazılım vb. noktalarında düzenlemelere, yenilemelere gidecek.

**

Yapay zeka, e ticaret ve internet teknolojisi alanlarında Türkiye’de ne gibi gelişmeler oluyor bir parça da ona değinelim.

Yazılımcı uzun bir süre hizmet sektöründen olarak algılanırken şimdi sanayici kapsamına alınmış. Yalnız açık veri kavramı kamuda hala sıkıntılı.

Hukukçular yapay zekanın yarın hak talep ettiğinde ne cevap vereceklerini şimdiden düşünmeye başlamışlar

Dijital pazarlamacılar şimdiden işin mizah tarafına yoğunlaşmışlar; “kızımız yapay zekayı oğlumuz ticarete isteyeceğiz” diyorlar.

Bu sektöre yatırıma odaklanan şirketler, “yapay zeka aracılığıyla müşteri ürünü değil, ürün müşteriyi bulacak.” Sözüne inanarak yatırımlarına yön vermeye başlamışlar.