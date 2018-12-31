Roketatarlar sınıra gidiyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'dan gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep’e ulaştı.

Roketatarlar sınıra gidiyor

Hatay'dan yola çıkan çoklu roketatar ile malzeme taşıyan askeri araçlar, İslahiye ilçesinden geçiş yaptı. 

Sınır birliklerine destek amaçlı sevk edilen araçlar, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa istikametine ilerledi. 

Kaynak: AA
 

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