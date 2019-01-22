RTÜK Başkanı istifa etti

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.

İlhan Yerlikaya kimdir?

1960 yılında Konya'da doğdu. Yerlikaya, 1985 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Yerlikaya, 1987 yılında ise Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde yüksek lisans öğrenimi aldı.

24. Dönem Parlamento'da Konya Milletvekili olarak görev yaptı. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Tarım, Orman Ve Köyişleri Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu, Bilişim ve İnternet Komisyonu üyelikleri ve Türkiye- Fas Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 14 Temmuz 2015 tarihinde TBMM genel kurulunda yapılan seçimde tekrar 6 yıllığına Üst Kurul üyeliğine seçilmiştir.

Yerlikaya'nın "XIX. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi Hakkında Basiret Gazetesi ve Pancermenizm - Panislamizm – Panslavizm - Osmanlıcılık Fikirleri", "II. Abdülhamit Döneminde Basın, Yarı Resmi Vakit Gazetesi" adlı eserleri ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

İlhan Yerlikaya iyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Evli ve beş çocuk babasıdır.

Kaynak: AA