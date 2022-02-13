RTÜK Başkanı Şahin'den Dünya Radyo Günü mesajı

Şahin, Türkiye'de ilk yayının yapıldığı 6 Mayıs 1927'den bugüne radyoculukta heyecanın hiç dinmediğini, Türk halkının 95 yıldır radyosuna sahip çıktığını belirtti.

Radyonun sadece bir bilgi ya da eğlence kaynağı olmadığını, insanların radyoyu "kendi sesi" bildiğini ifade eden Şahin, radyoların "Ajans Saati"nde herkesi etrafına topladığı günlerdeki birleştirici güce sahip olduğunu kaydetti.

Hiçbir zaman önemini yitirmeyecek radyonun internet tabanlı teknolojilerle çok daha geniş kitlelere ulaştığına işaret eden Şahin, bir yol arkadaşı olarak görülen radyonun, teknolojik gelişmelerle dijitale doğru evrildiğini, radyo tiyatroları benzeri nostaljik yapımların podcast yayınlarında büyük takipçi topladığını bildirdi.

RTÜK'ün de radyolara özel önem verdiğini ve radyocuların yayınlarını daha rahat ve kolay yapabilmeleri için çalıştıklarını kaydeden Şahin, "İnanıyorum ki, radyolarımız bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da etik ilkelere bağlı, toplumsal ve kültürel değerlerimizin bilinciyle tarafsız şekilde yayınlarına devam edecekler. Bu düşüncelerle radyo yayıncılarımızın 13 Şubat Dünya Radyo Günü'nü tebrik ediyor, yürüttükleri vazifelerinde üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.