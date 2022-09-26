Ruh Sağlığı Yasası ekimde TBMM’de
'Ruh Sağlığı Yasası' çalışmalarında sona gelindi. Türkiye'de bir süredir tartışılan ruh sağlığı hukuku ve ruh hastalarının yasal haklarının korunması sorununda var olan önemli bir boşluğun doldurulmasını sağlayacak olan düzenleme ile yalnız hasta hakları değil ruh sağlığına ilişkin çalışan mesleklerin hukuki sorumluluk ve yetki alanları da düzenlenmiş olacak.
Güncel 26.09.2022, 08:02
TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, Ruh Sağlığı Yasası'nı önemsediklerini ve teklifin kanunlaşmasıyla birlikte ruh sağlığı hukuku konusunda önemli bir açığın giderilmiş olacağını kaydetti. Akdağ, "Ruh sağlığı hastalıkları ve hasta hukukunun düzenlenmesi, hastaların haklarının korunması bakımından benim de çok önemsediğim bir yasa teklifi hazırladık. Ayrıca ruh sağlığına ilişkin çalışan mesleklerin hukuki yetki, statü ve ilişkisini de belirleyen bir çalışma olması bakımında oldukça önemli" diye konuştu. Teknik düzeyde çalışmanın tamamlandığını ifade eden Akdağ, tüm çevrelerin görüş ve önerilerinin alındığını söyledi.
14
açık
Günün Anketi Tümü