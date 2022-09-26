Ruh Sağlığı Yasası ekimde TBMM’de

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ, Ruh Sağlığı Yasası'nı önemsediklerini ve teklifin kanunlaşmasıyla birlikte ruh sağlığı hukuku konusunda önemli bir açığın giderilmiş olacağını kaydetti. Akdağ, "Ruh sağlığı hastalıkları ve hasta hukukunun düzenlenmesi, hastaların haklarının korunması bakımından benim de çok önemsediğim bir yasa teklifi hazırladık. Ayrıca ruh sağlığına ilişkin çalışan mesleklerin hukuki yetki, statü ve ilişkisini de belirleyen bir çalışma olması bakımında oldukça önemli" diye konuştu. Teknik düzeyde çalışmanın tamamlandığını ifade eden Akdağ, tüm çevrelerin görüş ve önerilerinin alındığını söyledi.