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Rus aşısına onay

Sağlık Bakanı Koca, Sputnik V aşısının acil kullanım onayı aldığını bildirdi.

Güncel 30.04.2021, 15:35 30.04.2021, 16:14
Rus aşısına onay

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın Kovid-19 aşısı Sputnik V'ye ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini bildiren Koca, "İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek." ifadesini kullandı.

AA

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#aşı
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