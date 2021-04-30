Rus aşısına onay
Sağlık Bakanı Koca, Sputnik V aşısının acil kullanım onayı aldığını bildirdi.
Güncel 30.04.2021, 15:35 30.04.2021, 16:14
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın Kovid-19 aşısı Sputnik V'ye ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini bildiren Koca, "İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek." ifadesini kullandı.
AA
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