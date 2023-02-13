Rus, Belarus ve Kırgız ekipleri 160 saat sonra enkaz altından bir kişiyi kurtardı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlığa bağlı kurtarma ekipleri, Belarus ve Kırgızistanlı meslektaşları ile Türkiye'deki arama kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altındaki bir kişiyi sağ çıkardı." ifadelerine yer verildi.

Bu kişinin depremden 160 saat sonra kurtarıldığı belirtilen açıklamada, kurtarma çalışmalarının gece boyunca 4 saat sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Rus doktorların kurtarılan depremzedeye ilk yardım yaptığı aktarıldı.