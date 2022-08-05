Rusya'dan Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine bugün Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır." bilgisi verildi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin yönetiminden Erdoğan ve Putin'in görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Görüşmede Suriye konusunun da ele alınacağı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin dikkate alınan güvenlik endişeleri olduğu aktarıldı:

"Erdoğan-Putin görüşmesinde Suriye konusu da ele alınacak. Türkiye'nin güvenlik endişeleri var. Tahıl anlaşmasının metalleri de kapsaması Rus metal üreticisine yaptırımın kalkmasıyla olur."

MASADAKİ KONULAR

Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştireceği olası operasyon, terörle mücadele, Suriye'deki son gelişmeler ile Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, Türkiye'nin çabasıyla oluşturulan tahıl koridoru konularının yanı sıra savunma sanayii ve enerji alanında işbirliği, Akkuyu Nükleer Santrali konuları masada olacak.

Kritik küresel mevzularında ele alınacağı toplantılarda Afganistan ve Libya'daki güncel duruma ilişkin fikir teatisi yapılacak. Kremlin'den yapılan açıklamada da iki liderin Soçi buluşmasında tahıl koridorundaki olumlu sürecin daha da geliştirilerek sürdürülmesi için yapılması gerekenlerin ele alınacağı duyuruldu.

SEVKİYAT GÜNDE 3 GEMİYLE SÜRECEK

Türkiye öncülüğünde açılan tahıl koridoru kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkan 'Razoni' adlı gemi dün akşam İstanbul'a vardı. 27 bin ton mısır yüklü gemi, bu sabahki denetim sonrası Lübnan'a hareket edecek. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, sevkiyatın ilk etapta her gün 3 gemi kısıtlamasıyla süreceği bildirildi.

SOÇİ'DEKİ ERDOĞAN PUTİN ZİRVESİ ÖNEMLİ

Karabağ sınır hattındaki Ermeni saldırılarının da, SOÇİ'deki görüşmede ele alınması bekleniyor.