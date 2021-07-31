Rusya'dan Türkiye'ye 'yangın' desteği: 11 hava aracı gönderiyor
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya, Türkiye'ye orman yangınıyla mücadele için destekte bulunacak. Bakanlık 11 araçtan oluşan havacılık grubunun gönderileceğini açıkladı.
Güncel 31.07.2021, 15:14
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk yönetiminin talebi üzerine, yerleşim birimleri ve turistik bölgelerin yakınlarında çıkan orman yangının söndürülmesi için 11 hava aracının Türkiye'ye gönderileceği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu grubun Rusya Savunma Bakanlığı ile Acil Durumlar Bakanlığına ait olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye’deki orman yangınlarını ele almıştı. Görüşmede, Rusya'nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İl-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis edeceği belirtilmişti.
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