Rusya itidal çağrısı yaptı

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, çatışmanın taraflarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına dayanarak bir çözüm bulmaya çalışması gerektiğini ifade etti.

Peskov, "Her iki tarafı da itidale çağırıyoruz. Sivil kayıpların artması ve ayrım gözetmeksizin sivillerin bombalanmasından endişe ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA