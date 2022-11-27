Rusya ve Ukrayna vatandaşları İzmir'de aynı sınıfta Türkçe öğreniyor

Gürcistanlı yabancı dil eğitmeni Salome Derme'nin kurduğu Avrasyalı Lider Kadınlar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, İzmir'e yerleşen Ukraynalı ve Rus ailelerin çocukları için açtığı Türkçe kursunun ardından yetişkinler için de proje hazırladı.

Balçova Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi desteğiyle açılan kursa katılan 5'i erkek 38 kişi, haftada 16 saat Türkçe dersi görüyor.

Dernek başkanı Salome Derme, AA muhabirine, derneklerini Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasının ardından İzmir'e gelen yabancılarının Türk toplumuna daha iyi entegre olması için kurduklarını söyledi.

Çocuklara yönelik Türkçe kursunun devam ettiğini belirten Derme, talep gelince yetişkinler için de 1,5 ay önce kurs açtıklarını ifade etti.

Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının yan yana aynı sınıfta Türkçe öğrendiğini dile getiren Derme, "Bu, dünyaya bir mesaj. Türkiye öyle bir ülke ki bu barışa yardımcı olacak. Türkiye böyle bir ülke." dedi.

Kursiyerlerden Rusya vatandaşı Aleksandra Dursun, Türk eşiyle bir süre Türkiye'de yaşadığını, Rusya'ya dönmelerinin ardından savaşın başladığını, bu nedenle bu yıl mart ayında 2 çocuğu ve eşiyle İzmir'e yerleştiğini söyledi.

Ülkesinde dans ve dil eğitmenliği yaptığını, Türkiye'de mesleğine devam edebilmek için Türkçe öğrenmeye karar verdiğini belirten Dursun, "Daha önce Türkiye'de yaşadım. Pandemi ile Rusya'ya gitmiştik. Yeniden geldik. Türkiye, çocuklar için çok güzel. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. İnsanları seviyorum, benim için Rus, Türk, Ukraynalı olmaları önemli değil. Savaş istemiyoruz. İnsanları seviyoruz. Türkiye barış demek, Türkçe barış dili demek." şeklinde konuştu.

Ukraynalı Olena Musarova ise Rusya-Ukrayna savaşından önce Ukrayna'nın Rusya sınırı yakınlarında bulunan Harkov kentinde yaşadığını söyledi.

Rusya'nın Harkov'a saldırısı nedeniyle mart ayında İzmir'de yaşayan kızının yanına geldiğini anlatan Olena, "Savaş bitince ülkeme dönmek istiyorum. Barışın gelmesini istiyorum. Türkiye her zaman bizim yanımızda oldu. Türkçe öğrendiğimiz zaman bu problemlerimizi unutuyoruz. Bu, zor gerçeklerden uzaklaşmak için bir imkan." şeklinde konuştu.

Musarova, Türkiye'ye barışın sağlanması için gösterdiği çabalardan dolayı müteşekkir olduklarını, bu çabaların sonuç vereceğine dair umutlarının olduğunu kaydetti.

Marfa Alekseeva ise bir çocuk annesi olduğunu, Rusya'nın Saint Petersburg kentinde yaşadığını ve bir ay önce İzmir'e geldiğini söyledi.

Savaşa her zaman karşı çıktığını, savaşın bir an önce bitmesini istediğini belirten Alekseeva, Türkiye'nin barışı sağlama çabalarını desteklediklerini ifade etti.