S-400'lerin ilk teslimatı Temmuz ayında

Rusya'dan S-400 alımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye kararını verirken sadece kendi çıkarlarını düşünür." dedi.

Oktay, Rusya'dan S-400 alımı ile ilgili yaptığı açıklamalarda, "Herhangi bir konuda, hele hele imza atmışsak, gereğini yaparız. Türkiye'nin inatlaşma vesaire gibi bir tutumu da yok. S-400'ü almamız, Patriotlarla alakalı 'almıyoruz' anlamında değil. Bizim ihtiyacımız var ve orada da şartlarımız sağlanırsa oturur konuşuruz. Türkiye'deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400'ün uzaktan yakından bir alakası yok. S-400 ile alakalı ilk teslimatı temmuzda almayı düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA