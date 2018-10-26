S. Arabistan Başsavcısı Türkiye'ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ekim pazar günü suudi Arabistan Başsavcısının Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Kaşıkçı cinayetinde gelinen nokta: Bize teslim edin yargılayalım

(Cemal Kaşıkçı cinayeti) Öldürüldüğü ayan beyan ortada da nerede, bu cesedi göstermeniz lazım.

(Kaşıkçı cinayeti) Merak edenlere elimizdeki bilgileri, belgeleri, orijinalleri vermemek suretiyle verdik, veriyoruz. Suudi Arabistan'a da verdik.

Bu 18 kişi Kaşıkçı'nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor çünkü fail bunların içinde. Yerli iş birlikçi kim, bunları açıklayacaksınız.

(Kaşıkçı cinayeti) Elimizde başka bilgi, belge yok değil, gün ola harman ola. Ama çok aceleci olmanın da anlamı yok.

Pazar günü (Suudi Arabistan) Başsavcıyı Türkiye'ye gönderiyorlar. İstanbul'da başsavcımızla bir araya gelecekler, görüşmeler yapacaklar.

(Kaşıkçı cinayeti) Eğer bu şaibeyi ortadan kaldırmak istiyorsanız, bu iş birliğimizin kilit noktası bu 18 kişidir. Konuşturamıyorsanız, olay İstanbul'daki başkonsoloslukta vuku bulmuştur. O zaman bunları bize teslim edin biz yargılayalım.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 12:02