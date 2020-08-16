Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan ABD Başkan Adayı Biden'e tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin "Türkiye Türkiye'den yönetilir. Ülkemiz siyasetini dizayn etmenize asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, yazılı açıklamasında, Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Temel Karamollaoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye Türkiye'den yönetilir. Ülkemiz siyasetini dizayn etmenize asla izin vermeyeceğiz. Sorunlarımız ne kadar büyük olursa olsun, kendi içimizde çözecek bilgi, birikim ve tecrübeye ülke olarak sahibiz. Siz kendi dertlerinize yanın. Amerika başka ülkelerin içişlerine karıştığı müddetçe dünyaya hiçbir zaman barış ve huzur gelmeyecek. Kendi içlerinde sıkıntıların her geçen gün arttığı bir ortamda Joe Biden'a düşen görev önce kendi ülkesinin sorunlarına odaklanmak olmalıdır."

Kaynak: AA