İzmir'de saatler sonra enkazın altından kurtarıldılar

Dün öğle saatlerinde İzmir'de meydana gelen ve Ege ile Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedilen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bazı binalarda yıkılma olurken, Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, şimdiye kadar 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 24 vatandaşın depremde hayatını kaybetti; İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 804 kişi de yaralandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor. Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, Fadime Tolu'ya ulaşmayı başardı.

"ANNEM DAYAN BURADAYIM"

Depremden 15 saat sonra enkaz altından çıkarıldı 53 yaşındaki Tolu, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, 53 yaşındaki Fadime Tolu, yaklaşık 15 saat sonra yaralı kurtarıldı. Tolu'nun sedyeyle ambulansa götürüldüğü sırada oğlunun seslenerek "Annem dayan buradayım" demesi dikkati çekti.

14 SAAT SONRA KURTARILDI

Öte yandan, 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

16 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Ayrıca gelen son dakika bilgisine göre Gülçin Aykut Soydan, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından depremden 16 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

16 YAŞINDAKİ İNCİ VE KÖPEĞİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Rıza Bey Apartmanı'nda yapılan arama kurtarma çalışmalarında 16 yaşındaki İnci Okan'ın yeri saptandı. Ekiplerle iletişime geçen İnci köpeği 'Fıstık'ın da enkazda olduğunu söyledi. Yapılan kurtarma çalışmalarında İnci ve köpeği enkazın altından çıkarıldı. Okan'ın anneannesi gelişmenin ardından büyük sevinç yaşadı. İnci'nin, ikinci kattan çıkarıldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

HÜLYA ÖZMET 17 SAAT SONRA KURTARILDI

İnci'nin kurtarma çalışmalarının yapıldığı sırada Yılmaz Erbek Apartmanından da güzel haber geldi. Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, Hülya Özmet'i depremden 17 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkardı.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020, 10:47