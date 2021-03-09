Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulları kayıtları başladı

28 Haziran – 20 Ağustos 2021 arasında 2 haftalık 3 farklı dönemde gerçekleştirilecek Lise Yaz Okulu, İngilizce Dil Okulu ve Uygulamalı Nanoteknoloji Yaz Okulu online eğitimleri ile öğrenciler yaz tatillerinde eğlenceli bir gelişim imkanı yakalarken, üniversite hayatına ilk adımı atmış olacaklar.

Lise Yaz Okulu’nda öğrenciler, doğa bilimleri ve mühendislik, sosyal bilimler, sanat, yönetim, başarı ve meslek dahil olmak üzere 40'tan fazla üniversite dersi arasından seçim yapabilecek ve kişisel gelişim seminerleri ile üniversite tanıtımı etkinlikleriyle farklı alanlarda bilgilenecekler. Öğrenciler, 2 haftalık eğitim programında en az 2 en fazla 4 farklı ders üzerine eğitim alacaklar.

13-16 yaş aralığındaki öğrencilerin başvurabileceği Sabancı Üniversitesi Online İngilizce Dil Okulu’nda öğrenciler İngilizceyi eğlenceli aktivitelerle öğrenecekler. Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Öğretim Görevlileri tarafından verilecek yoğun dil eğitiminde öğrenciler program öncesi seviyelerine göre tespit edilmiş online sınıflarda eğitim alacaklar.

Nanoteknolojiyle ilgili güncel gelişmeler ve uygulamalar hakkında bir farkındalık yaratmayı ve gençlerin gelecekteki meslek seçimlerinde yönlendirici olmayı hedefleyen Online Uygulamalı Nanoteknoloji Yaz Okulu’nda ise öğrenciler Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (SUNUM) uzmanlık ve liderliğinden faydalanabilecek. Ayrıca online verilecek teorik derslerin yanı sıra uygulamalı derslerde Sabancı Üniversitesi kampüsünü ziyaret edebilecekler.