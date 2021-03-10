Sadakataşı Derneği'nden Hakkarili öğrencilere yardım

İlçeye 12 kilometre mesafedeki Suüstü köyüne gelen dernek üyeleri, yardımları köy meydanında öğrencilere dağıttı.

Dernek üyeleri, yakından ilgilendikleri çocuklara ayrıca çeşitli hediyeler verdi.

Dernek gönüllüsü Kadir Güldür ise kuruluş amaçlarının gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki mazlumlara yardımcı olmaya çalışmak olduğunu dile getirdi.

Güldür, "Önemli olan çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek. Yardımlarımız devam edecektir. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

Çocuklar ve aileler de dernek üyelerine teşekkür etti.

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