Sağlık Bakanı, İstanbul'un da içinde olduğu yeni listeyi paylaştı

Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabı üzerinden geçen haftyaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illeri İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars olarak sıraladı. Bugün, yaptığı yeni paylaşımda dünkü grafikte bir hata olduğunu belirtti. Yeni verilere göre vaka sayısı en çok azalan illerimiz Çanakkale, İstanbul, Giresun, Yalova ve Tekirdağ.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden, "5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum" ifadelerine yer verdi. Yeni verilere göre 100.00 nüfusa karşışık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan 10 il Çanakkale, İstanbul, Giresun, Yalova, Tekirdağ, Bayburt, Zonguldak, Kocaeli, Sinop ve Kırklareli." paylaşımında bulundu.

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