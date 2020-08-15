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Sağlık Bakanı Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı

Sağlık Bakanı Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle yaptığı toplantılarda nedenleriyle Kovid-19 vaka artışlarını, yeni tedbirleri ve sahadaki ihtiyaçları görüştü.

Sağlık Bakanı Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle yaptığı toplantılarda nedenleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarını, yeni tedbirleri ve sahadaki ihtiyaçları görüştü.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 ilin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı gerçekleştirdiğini belirterek, "Nedenleriyle vaka artışlarını, yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Görüşmelerde değişmeyen konu, sizce ne olmuştur? Hastalar, hastalığa basit sebeplerle yakalanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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