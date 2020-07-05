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Sağlık Bakanı Koca'dan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca: "Hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi, kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121'i taburcu oldu"

Sağlık Bakanı Koca'dan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimliklerinin belirlendiğini açıkladı. 

Koca, Twitter hesabından havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Hendek'teki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi, kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121'i taburcu oldu. 5 kişinin tedavisi 1'i Sakarya'da yoğun bakımda, diğeri İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde olmak üzere devam ediyor."

Kaynak: AA

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