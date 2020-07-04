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Sağlık Bakanı Koca: Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92’si taburcu oldu

Sağlık Bakanı Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki patlama sonrasında hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'sinin taburcu olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Koca: Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92’si taburcu oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin KocaSakarya'nın Hendek ilçesindeki patlama sonrasında hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'sinin taburcu olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, patlamada yaralanan ve tedavisi devam eden hastaları Hendek Devlet Hastanesinde ziyaret ettiklerini belirterek, "Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92'si taburcu edildi, 22'sinin tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden 4 yurttaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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