Sağlık Bakanı Koca il il vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca il il vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

banner53
YORUM EKLE
Gönder

banner39