Sağlık Bakanı Koca il il vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.