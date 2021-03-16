Sağlık Bakanı Koca il il vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.
6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.
İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün. pic.twitter.com/8RYfnGSIJB— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2021