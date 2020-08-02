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Sağlık Bakanı Koca il sağlık müdürleriyle video konferansla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürleri ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Sağlık Bakanı Koca il sağlık müdürleriyle video konferansla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sağlık müdürleriyle gerçekleştirdikleri görüşmede, salgınla ilgili yeni gelişmeleri, yapılan çalışmaları ve koronavirüsün seyrini ele aldıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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