Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı hep birlikte vereceğimiz bir sınav

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı hep birlikte vereceğimiz bir sınav. Hayatımızda el öpmediğimiz, sarılmadığımız ikinci bayram olarak yer alacak." dedi.

"Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlamaların tamamı düşünüldüğünde 10 gün sonraki günlük vaka sayısında yüzde 15 azalma olmuştur." diyen Koca: "Önceki bayramda elde ettiğimiz sonucu gönüllü kısıtlarla hedefleyelim. İşi ciddiye alalım ki bayram sonrası gözümüz vaka tablosunda olmasın." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, test kitlerinin doğru sonuç verme oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu söyledi.

Koca, "(Kovid-19) Hastalarımızda kritik eşik olan zatürre oranını da sizlerle bundan böyle düzenli paylaşacağız." dedi.