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Sağlık Bakanı Koca 24 Ekim'deki koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı 24 Ekim koronavirüs tablosuna göre bugün 2091 hasta tespit edildi, 69 hasta ise hayatını kaybetti. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

Sağlık Bakanı Koca 24 Ekim'deki koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

 Koronavirüs salgınında son durum açıklandı. Bugün 2091 hasta tespit edildi, 69 hasta ise hayatını kaybetti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TEDBİRLERE UYMAK BİZİM SORUMLULUĞUMUZ"

Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2020, 19:32
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