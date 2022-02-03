Sağlık Bakanı Koca, Yunan mevkidaşına seslendi: İnsanlık ölmemeli
Bakan Koca, "Sayın Thanos Plevris Yunanistan Sağlık Bakanı, sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 17 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Onlara ulaştığımızda 16'sı maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli" paylaşımında bulundu.
Güncel 03.02.2022, 11:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yunanistan tarafından geri itilen sığınmacıların donarak yaşamını kaybettiğine dikkati çekerek, Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'e "insanlık ölmemeli" çağrısında bulundu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Thanos Plevris Yunanistan Sağlık Bakanı, sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 17 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Onlara ulaştığımızda 16'sı maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli"
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