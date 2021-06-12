Sağlık Bakanının anlattığı 'hibrit' aşılama nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada en yüksek koruyuculuğu tespit edebilmek için geliştirdikleri hibrit yaklaşım modelini anlattı. Bu modele göre ilk iki dozda Sinovac ya da BioNTech'ten birini olan gönüllüler üç farklı gruba ayrılacak. İlk gruba Sinovac, ikinci gruba BioNTech ve üçüncü gruba da yerli aşı uygulanacak.

Haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini dile getiren Koca, 3. doz aşılamanın hibrit modelle olması üzerinde durduklarını belirterek, ilk etapta gönüllü gruplarda uygulamanın başlayacağını söyledi. Koca, aşı tedarik sürecindeki son durumdan şöyle bahsetti:

"Bu ay için planlanan 30 milyon doz BioNTech aşısının yaklaşık yarısı teslim edildi, tedarik süreci planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibarıyla 3.5 milyon doz Sinovac aşısının da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Çin'den izin çıkan aşının yeni partisinin toplamda 14.5 milyon doza ulaşması öngörülüyor. Bu sayede, Sinovac aşısı olmayı bekleyenlerin taleplerinin karşılanması hedeflendi."

Sabah'ın haberine göre, sonbaharla birlikte ilk aşıların üstünden en az 6 ay geçtikten sonra 3. doz aşıda etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak yeni bir yol izlenecek. İlk 2 dozu Sinovac aşısı olan bir gruba yine Sinovac, bir diğer gruba BioNTech, diğer gruba da yerli aşı yapılacak.

Aynı şekilde ilk 2 dozda BioNTech tercih edenler içinden gönüllü bir gruba da 3. dozda Sinovac, BioNTech ve yerli aşı vurulacak. Böylece 3. dozda hangi hibrit modelle en yüksek koruyuculuk sağlandığı dikkate alınarak yaygın ve yoğun uygulamaya geçilecek.

Toplumsal bağışıklığın oluşması için nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması gerekiyor. Ancak yüzde 70 ve üstü oranda aşılamanın daha anlamlı olduğu kabul ediliyor. Bu nedenle koruyuculuk etkisi de dikkate alınarak geniş kitlelere tercihine bağlı olarak ilk doz BioNTech aşısı yapılması ve toplumsal bağışıklığın hızla artırılması düşünülüyor.