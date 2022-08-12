"Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği"nin Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin yönetmeliğin devreye gireceğini duyurmuştu.

Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Resmi Gazete’nin sağlık çalışanlarının beklentisini bu kadar iyi ifade eden bir başka sayısı belki de olmamıştı. Sizden önce okuyanlar böyle diyor"

Sağlık Bakanı Koca'nın bu paylaşımlarının ardından Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin yayımlanması üzerine Bakan Koca sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.

Bakan Koca paylaşımında, ''Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. “Yönetmelik dili” hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun'' dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Kitap gibi sağlam yönetmelik! Tıkla oku" ifadelerini kullanarak yayımlanan yönetmeliğin internet sitesi linkini de paylaştı.