Sağlık Bakanlığından 'influenza aşısı' açıklaması

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumda olduğu belirtildi.

Aşının, tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edildiği ifade edilen açıklamada, "Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür." denildi.

Buna göre, vatandaşlar risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebilecek. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi Üzerinden yazılacak, manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacak. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecek. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturacak.

Kaynak: TRT Haber