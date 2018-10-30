Sağlık çalışanlarına şiddet TBMM'de

Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine dair teklif TBMM'ye sunuldu.

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi için ek tedbirler getiriyor.

Buna göre, sağlıkta şiddette failler kolluk güçlerince yakalandıktan sonra savcılığa sevk edilecek.

Tüp bebek tedavisine 40 yaş kriteri getiriliyor. Sigara kapalı dolaplarda satılacak. Paketler tek tip ve standart olacak.

Kapalı dolapta sigara satma zorunluluğuna uymayana 5 bin TL ceza uygulanacak.

Üniversite yerleşkelerinde sigara satılamayacak.

Tütün ürünlerindeki uyarı yazıları büyütülecek. Tütün ürünleri reklamları sinema salonları ve sosyal medyada yapılamayacak.

Kaynak: TRT Haber