Sahil güvenlik göçmenleri kurtarmak için yola çıktı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 40 civarındaki düzensiz göçmeni kurtarmak için operasyon başlattı. Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan düzensiz göçmenlerden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi kurtarıldı.

lınan bilgiye göre, sabaha karşı Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen, bir adada 40 civarında kişiyle grup halinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.

Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege'de, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurtalık Ada olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.

Yumurta Adası Nerede ve Nereye Bağlı?

Yumurta Adası Marmara bölgesinde yer almakta olup, Çanakkale iline bağlıdır. Yumurta Adası bağlı olduğu Çanakkale iline 67 kilometre mesafe uzaklıktadır.Yumurta Adası haritası konumu 40.4486 enlem ve 27.0961 boylam olarak haritada gösterilmektedir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 09:10