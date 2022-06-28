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Sahil Güvenlik, Yunanistan'ın geri ittiği 66 düzensiz göçmeni kurtardı

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 66 düzensiz göçmen, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kurtarıldı.

Güncel 28.06.2022, 14:23
Sahil Güvenlik, Yunanistan'ın geri ittiği 66 düzensiz göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen çeşitli ülkelere mensup 66 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG-28" ve "TCSG-905" botlarının operasyonuyla kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

#Yunanistan #Göçmen #geri itme
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