Sahn-ı Seman medresesi yeniden açılıyor

Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan ve döneminde en üst düzeyde eğitim veren Sahn-ı Saman medresesi İlim Yayma Cemiyeti’nin çalışmalarıyla 2018-2019 eğitim öğretim hayatına açılıyor. Üniversite sınavı ile yerleşecek öğrenciler için burs ve ücretsiz yurt imkanı da sağlanıyor.

İlim Yayma Cemiyeti büyük bir hizmete daha imza atarak dönemin üst düzey en önemli eğitimini veren Sahn-ı Seman medresesini bu yıl üniversite öğrencileri için eğitim hayatına sunuyor.

Vakıftan edinilen bilgilere göre, medrese, sosyal/beşeri bölümler ile ilahiyat/İslami ilimler fakültelerine 2018-2019 eğitim-öğretim yılında başlayacak öğrencilere yönelik çok yönlü eğitim programı ile Sahn-ı Seman medresesi binalarında olacak. Medrese ile İslam ilim geleneğinin klasikleri gerçek anlamda öğretilecek. İYC, öğrencilere bir de müjde verdi. Buna göre öğrencilere üniversite hayatı boyunca burs ve ücretsiz yurt imkanı sağlanacak.

SAHN-I SEMAN MEDRESESİNİN TARİHİ NEDİR?

Fatih Camii’nin iki yanında sıralanan dörderden sekiz adet olmak üzere inşa edilen “yüksek ihtisas” medreselerine “Semâniye” (sekizli) veya “Sahn”, yahut her iki ismin terkip halinde kullanılmasından oluşan “Sahn-ı Semân” adları verildi.

Sahn-ı Seman, Fatih Sultan Mehmed‎'in İstanbul'u fethinden sonra kurduğu eğitim kurumları arasında en üst düzeyde eğitim veren yüksek öğrenim kurumudur. Sahn-ı Seman; Kur'an, hadis, kelam, fıkıh, tefsir gibi dinî yani naklî bilimlerde ve fizik, kimya, matematik, astronomi gibi aklî bilimlerde dersler verirdi.Fatih Külliyesi içerisinde yer alan Sahn-ı Seman, külliye bütünlüğü içerisinde yapılmıştır. İnşaatı 1462 ile 1470 yılları arasında sürdü.

Sahn-ı Seman İstanbul'un ilk Türk yükseköğretim kurumudur. Sahn-ı Seman medreseleri Fatih Külliyesi içindeki en yüksek düzeyli medresedir. Sahn-ı Seman'ın eğitim müfredatının hazırlayıcılarından biri de çağın önemli bilim insanlarından Ali Kuşçu'dur.

Sekiz bölümden oluşan bir medrese olduğu için bu ad verilmiştir. Her bölümde 19 oda bulunur, bu bölümlerde en fazla iki çocuk kalırdı. Sahn-ı Seman Medresesi, şekil bakımından günümüzdeki camileri andırıyor.

Kaynak: Bizim Haber Merkezi (BHM)

