Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç vefat etti

Diriliş düşüncesinin mimarı, şair ve mütefekkir Sezai Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti.

Sezai Karakoç'un Kısaca Hayatı

22 Ocak 1933 doğumlu olan Sezai Karakoç Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğmuştur. Çocukluğu doğduğu ilçe olan Ergani'de geçmiştir. Eğitimine de Ergani ilçesinde başlayan Sezai Karakoç 1944 yılında ilkokul eğitimini tamamladı. Ortaokula Maraş ortaokulunda başlayan Sezai Karakoç burada parasız ve yatılı okumuştur. Lise eğitimi için Gaziantep'e giden Sezai Karakoç, Gaziantep lisesinden 1950 yılında mezun olmuştur. Lise öğrenim boyunca Felsefe dersine ilgi duydu ve Felsefe okumaya karar verdi. Sezai Karakoç üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. Babası onun ilahiyat fakültesinden mezun olmasını istiyordu. İmkanlar doğrultusunda eğitimine devam etmek için tercih etmesi gereken yatılı olan tek bölüm Siyasal bilgiler fakültesi idi. Üniversite sınavlarına hazırlanırken kazanamama ihtimalini de göz önüne alarak her ihtimale karşı Felsefe bölümüne kayıt yaptırdı.

Sınav sonuçları açıklanınca Siyasal bilgiler fakültesini kazanmıştı. Ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesine başladı. 1955 yılında üniversite eğitimini tamamlayarak mezun olmuştur. Siyasal bilgiler fakültesinin mali şubesinden mezun oldu. Daha sonra zorunlu hizmet neticesinde Maliye Bakanlığı bünyesinde dış tediyeler muvazenesi bölümünde çalışmaya başladı. Ardından maliye müfettişi olmaya karar veren Sezai Karakoç, müfettişlik sınavına girdi. Sınavı kazanarak müfettiş yardımcısı olarak görevine başladı. Sezai Karakoç Anadolu'yu çok seviyordu.

Görevi icabı ile de pek çok kez Anadolu'yu gezdi ve yöre halkını yakından tanıdı. İstanbul'da diriliş dergisini kurdu. Ardından siyasete atılmaya karar verdi ve Diriliş partisini kurdu. Böylelikle siyaset hayatı başlamış oldu.1990 yılında kurulan Diriliş partisinin ömrü 7 yıl olmuştur. Ardından 2007 yılında kapanan eski partisi üzerine yeni partisi olan Yüce Diriliş partisini kurdu. Yüce Diriliş Partisi başkanlığını günümüzde hala yürütmektedir.

Sezai Karakoç'un Eserleri

- Diriliş Neslinin Amentüsü

- İslam’ın Dirilişi

- Mevlana

- Yitik Cennet

- İnsanlığın Dirilişi

- Kıyamet Aşisi

- Yunus Emre

- Leyla İle Mecnun

- Diriliş Muştusu

- İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü

- Ayin Çeşmeler

- Varolma Savaşı

- Günlük Yazılar 3 ( Sur )

- Çağ ve İlham Sevgi Devrimi

Sezai Karakoç'un Sözleri

" Putlar tanrısızlık ortamında üreyen ruh mantarlarıdır. "

" Benim gözlerim yeşildir. Evet evet, onun gözleri ise kara. Ben günah kadar beyazım, o tövbe kadar kara.

" Umutsuzluk yok! Gün gelir. Gül de açar. Bülbül de öter. "

" Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır. "

" Allah'ın yolu kaybolmaz. Ama ondan ayrılan veya onu ihmal eden, bir daha doğmamacasına batar. Yolundan ayrılanlar ise kaybedecektir, Allah'ın kaybı yoktur. "

Sezai Karakoç'un Şiirleri

- Monna Rosa-ı Aşk ve Çileler

- Anneler ve Çocuklar

- Donuk Aşk

- Kar şiiri

- Ben Kandan Elbise Giydim

- Balkon

- Köse

- Sevgi

- Adak Işığı

- Kara Yılan

- Sessiz Müzik

- Çocukluğumuz

- İnci Dakikaları

- Rüzgar

- Liliyar