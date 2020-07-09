Sakarya'da bir patlama daha.. 3 şehit 6 yaralı

Adapazarı’nda Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralananların birinin sivil beşinin asker olduğu bildirildi.

Patlamanın havai fişek fabrikasının patlamamış havai fişeklerinin taşındığı kamyonda olduğu belirtildi..

Patlamanın ardından bölgeye, sağlık, itfaiye, güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Valinin açıklaması : 3 şehit

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı açıklamada, Hendek'teki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen patlamanın ardından burada bulunan patlayıcıların Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve görevli savcıların talimatlarıyla uzman patlayıcı ekiplerle Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan taş ocağına intikali sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.

Malzemelerin kamyon üzerindeyken patlamanın geçekleştiğini aktaran Kaldırım, "Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var. Yaralılardan 1'inin durumu ağır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 13:20