Sakarya'daki 2.havai fişek faciası: 3 şehit



Adapazarı’nda Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamanın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlamayan malzemelerin sevkiyatı sırasında yaşandığı belirtiliyor.

Patlamada ilk belirlemelere göre 5 asker ve bir vatandaş yaralandı.

Olayın yaşandığı bölgede çok sayıda taş ocağı, askeri kışla ve Kuzey Marmara otoyolu şantiyesi bulunuyor.

Öte yandan Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin aptığı son dakika açıklamasında, ‘2 şehidimiz var’ dedi.

Yeni gelen haberlere göre ise; Sakarya Valisi Kaldırım: "(Sakarya'daki patlama) Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var."

İçişleri: "Sakarya'daki patlamada ikisi patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır."

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 13:15