Sakarya Hendek'teki patlamada 56 yaralı.. Can kaybı yok

Sakarya Valisi Kaldırım patlama sonrası yaptığı açıklamada "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var. (Havai fişek fabrikasındaki patlama) Şu ana kadar 56 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür." dedi.

Türk Kızılay Başkanı Kınık: Çevredeki insanlar dumanı solumamalı

Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "Hendek'te patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2020, 14:17