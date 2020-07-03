Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama.. İçeride 150 kişi vardı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 11:15'te meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın çok şiddetli olduğu Sakarya'nın tamamında duyulduğu bildirildi.

Halk deprem oluyor korkusuyla sokaklara çıktı. Hendek Belediye Başkanı patlama sırasında fabrikada 150 kişinin bulunduğunu açıkladı.

1966 yılında açılan fabrikanın Türkiye'nin en büyük havai fişek fabrikası olduğu belirtildi. 300 dönüm arazi üzerine kurulu fabrikada normal şartlarda 250 kişinin çalıştığı biliniyor.

Fabrika patlama anında çalışanların olduğu ancak kaç kişinin mesaide olduğu bilinmediği ilk gelen bilgiler arasında.

Fabrikanın yerleşim alanlarına 40 km uzakta olduğu bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2020, 15:18