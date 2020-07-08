Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki patlamaya ilişkin gözaltına alınan havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Fabrikadaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen fabrikanın sahibi 2 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden baba A.R.E.C adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, oğlu Y.C. de tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli Y.C. "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı, A.R.E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Süreç

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde, yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastanelerde, biri il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi sürüyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan sorumlu müdür A.A, iş güvenliği uzmanı A.B ve ustabaşı E.Ö. ile H.A.V, savcılıktaki sorgularının ardından gece saatlerinde çıkarıldıkları Hendek Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 04:15