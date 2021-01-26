Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama sesi duyuldu. İlçenin tamamından duyulan patlamanın nedenini belirlemek için ekipler, araştırma başlattı.

Hendek'te saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Şiddetli patlama, ilçenin tamamında duyuldu. Patlama sesinin ardından Jandarma, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Patlamanın nedeni araştırıyor.

Eskişehir'de patlama sesi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama sesinin duyulduğu sırada Eskişehir'de de sonik patlama sesi yankılandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden patlama sesi ile ilgili bir açıklamaya yer verildi.

Yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz, şehrimizin birçok noktasında duyulan yüksek ses, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklanmıştır. İtfaiyemiz başta olmak üzere belediyemize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

Sakarya Valisinin açıklaması

Kıymetli hemşehrilerimiz,

İlimizde bir patlama meydana geldiği yönünde ihbarlar gelmiş ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.

İlimiz genelinde yapılan taramada herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığı ilgili birimlerimizce tesbit edilmiştir.

Saygıyla duyurulur...

Ayrıntılar gelecek...

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 18:16