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Saldırı girişimindeki 6 terörist imha edildi

MSB'den yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesinde 6 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Güncel 26.09.2021, 13:27
Saldırı girişimindeki 6 terörist imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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#msb #Barış Pınarı bölgesi #pkk
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