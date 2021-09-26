Saldırı girişimindeki 6 terörist imha edildi
MSB'den yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesinde 6 YPG/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Güncel 26.09.2021, 13:27
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/2QCARjRuaO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 26, 2021
Kaynak: AA
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